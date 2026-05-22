Immagine d'illustrazione sda

Venerdì mattina, poco dopo le 10, è avvenuto un tentativo di rapina ai danni di un'attività commerciale di Via Cantonale a Lamone.

In base a una prima ricostruzione della Polizia, due uomini a volto coperto hanno tentato di introdursi in un negozio tramite la forza, ma non riuscendo nel loro intento.

Si sono quindi dati alla fuga in sella a una motocicletta.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Torre di Redde, del Vedeggio, della Malcantone Est, della Malcantone Ovest e della Ceresio Nord, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Polizia dei trasporti.

Le ricerche sono tuttora in corso.

Eventuali testimoni che avessero notato movimenti sospetti nelle vicinanze del negozio sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.