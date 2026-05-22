  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La Polizia cerca testimoni Tentata rapina in un negozio di Lamone, i due autori sono in fuga

Sara Matasci

22.5.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Venerdì mattina, poco dopo le 10, è avvenuto un tentativo di rapina ai danni di un'attività commerciale di Via Cantonale a Lamone.

Sara Matasci

22.05.2026, 12:07

In base a una prima ricostruzione della Polizia, due uomini a volto coperto hanno tentato di introdursi in un negozio tramite la forza, ma non riuscendo nel loro intento.

Si sono quindi dati alla fuga in sella a una motocicletta.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Torre di Redde, del Vedeggio, della Malcantone Est, della Malcantone Ovest e della Ceresio Nord, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Polizia dei trasporti.

Le ricerche sono tuttora in corso.

Eventuali testimoni che avessero notato movimenti sospetti nelle vicinanze del negozio sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

I più letti

Ralf Schumacher e il futuro marito parlano del coming out, delle nozze e della nuova vita
La Danimarca vuole trasportare la megattera Timmy sulla terraferma prima che esploda
Mamma e figlia avvelenate dalla ricina, dai loro cellulari la ricerca su come procurarsi il veleno
La piccola Sofia diventa virale con Jannik Sinner, ma il racconto dei genitori spezza il cuore
Indignazione per un videogioco sull'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!»

Altre notizie

Grigioni. Il Moesano alza la guardia sulla vespa velutina

GrigioniIl Moesano alza la guardia sulla vespa velutina

Nuove linee guida per la sanità. Chiusura di reparti maternità nei Grigioni, ecco le reazioni di Davos e Ilanz

Nuove linee guida per la sanitàChiusura di reparti maternità nei Grigioni, ecco le reazioni di Davos e Ilanz

Rubato anche il cellulare. Aggrediscono un turista a Locarno e poi si danno alla fuga, quattro giovani arrestati

Rubato anche il cellulareAggrediscono un turista a Locarno e poi si danno alla fuga, quattro giovani arrestati