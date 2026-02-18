Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, mercoledì, verso le 17, in Corso Pestalozzi a Lugano, è avvenuta una tentata rapina in una gioielleria. Due uomini sono stati arrestati, mentre due dipendenti sono rimasti lievemente feriti. Lo comunicano la Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano.

In base a una prima ricostruzione, due uomini sono entrati nel negozio fingendo di voler acquistare della merce. Dopo aver tentato di immobilizzare una dipendente, c'è stata una breve colluttazione in cui è stato coinvolto anche un secondo dipendente.

I due ladri si sono infine dati alla fuga a piedi senza riuscire a rubare niente. Questi sono stati individuati e fermati di lì a poco dai poliziotti comunali, grazie al dispositivo di ricerca che si è subito attivato.

Questo ha impegnato oltre agli agenti della Polizia della Città di Lugano, quelli della Cantonale, della Polizia Ceresio Sud e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

La posizione dei due autori è ora al vaglio delle autorità. I dipendenti della gioielleria hanno riportato lievi ferite.

Gli accertamenti che ricostruiranno le responsabilità e la dinamica dell'accaduto sono in corso. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.