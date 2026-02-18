  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Tentata rapina in una gioielleria di Lugano, due arresti e due feriti lievi

Alessia Moneghini

18.2.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Oggi, mercoledì, verso le 17, in Corso Pestalozzi a Lugano, è avvenuta una tentata rapina in una gioielleria. Due uomini sono stati arrestati, mentre due dipendenti sono rimasti lievemente feriti. Lo comunicano la Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano.

Alessia Moneghini

18.02.2026, 20:45

In base a una prima ricostruzione, due uomini sono entrati nel negozio fingendo di voler acquistare della merce. Dopo aver tentato di immobilizzare una dipendente, c'è stata una breve colluttazione in cui è stato coinvolto anche un secondo dipendente.

I due ladri si sono infine dati alla fuga a piedi senza riuscire a rubare niente. Questi sono stati individuati e fermati di lì a poco dai poliziotti comunali, grazie al dispositivo di ricerca che si è subito attivato.

Questo ha impegnato oltre agli agenti della Polizia della Città di Lugano, quelli della Cantonale, della Polizia Ceresio Sud e dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

La posizione dei due autori è ora al vaglio delle autorità. I dipendenti della gioielleria hanno riportato lievi ferite.

Gli accertamenti che ricostruiranno le responsabilità e la dinamica dell'accaduto sono in corso. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Dopo lo spavento iniziale Esposito riporta sotto l'Inter!  Segui il match in diretta
Una medaglia emozionante per Camille Rast: «La volevo così tanto per lui!»
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Altre notizie

Grigioni. Un 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

GrigioniUn 19enne s'ustiona a Flims, il vicino lo salva con l'estintore

Migrazione. La SEM sospende il progetto di 10 posti per richiedenti l'asilo problematici a Pasture

MigrazioneLa SEM sospende il progetto di 10 posti per richiedenti l'asilo problematici a Pasture

Grigioni. Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz

GrigioniDue ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz