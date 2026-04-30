Il processo era cominciato mercoledì keystone

È stato condannato per tentato assassinio il 34enne eritreo che, nel gennaio del 2024 a Chiasso, aveva aggredito la propria compagna per gelosia, alla presenza dei figli, colpendola ripetutamente alla testa con un manubrio da palestra.

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La corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha condannato l’uomo a una pena di 11 anni di carcere e altrettanti di espulsione dalla Svizzera.

Come ricorda la RSI sul suo sito, nel corso del dibattimento, mercoledì, la procura aveva chiesto una pena più pesante: 15 anni.

In aula l’imputato si era trincerato dietro diversi «non ricordo» e la sua versione dei fatti era mutata nel corso del tempo, tanto da non risultare credibile.