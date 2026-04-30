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Nel gennaio 2024 Tentò di uccidere la compagna a Chiasso, eritreo condannato a 11 anni di carcere

Swisstxt

30.4.2026 - 17:56

Il processo era cominciato mercoledì
Il processo era cominciato mercoledì
keystone

È stato condannato per tentato assassinio il 34enne eritreo che, nel gennaio del 2024 a Chiasso, aveva aggredito la propria compagna per gelosia, alla presenza dei figli, colpendola ripetutamente alla testa con un manubrio da palestra.

SwissTXT

30.04.2026, 17:56

30.04.2026, 18:09

La corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha condannato l’uomo a una pena di 11 anni di carcere e altrettanti di espulsione dalla Svizzera.

Come ricorda la RSI sul suo sito, nel corso del dibattimento, mercoledì, la procura aveva chiesto una pena più pesante: 15 anni.

In aula l’imputato si era trincerato dietro diversi «non ricordo» e la sua versione dei fatti era mutata nel corso del tempo, tanto da non risultare credibile.

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