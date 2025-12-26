  1. Clienti privati
News Tentato furto a Untervaz, 3 arresti

Swisstxt

26.12.2025 - 18:48

Tentato furto a Untervaz, arrestati 3 residenti in Francia
Tentato furto a Untervaz, arrestati 3 residenti in Francia
keystone

Dopo un'operazione su ampia scala, le polizie cantonale grigionese e comunale di Coira hanno arrestato la scorsa notte tre persone, residenti in Francia e di età compresa tra i 17 e i 21 anni, che poco dopo l'1.

SwissTXT

26.12.2025, 18:48

30 avevano tentato un furto nella zona industriale di Untervaz, località nella valle del Reno tra il capoluogo e Landquart. L'allarme è stato dato da un testimone che ha visto i tre malviventi entrare in un edificio. Quando i ladri si sono accorti di essere stati visti, sono scappati, indica un comunicato delle forze dell'ordine cantonali diramato nel tardo pomeriggio. I tre sono stati acciuffati vicino alla scena del crimine.

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

