Immagine illustrativa/foto d'archivio. TI-Press

Due 14enni sono state arrestate il 4 dicembre alla stazione di Chiasso.

SwissTXT Swisstxt

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.

Lo rende noto la polizia cantonale ticinese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

I due fermi sono stati effettuati grazie alla segnalazione di due tentati furti con scasso in abitazioni, a Cadempino e Losone.