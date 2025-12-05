TicinoTentati furti con scasso, arrestate due giovani ragazze a Chiasso
5.12.2025 - 17:31
Due 14enni sono state arrestate il 4 dicembre alla stazione di Chiasso.
Le ipotesi di reato nei loro confronti sono furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.
Lo rende noto la polizia cantonale ticinese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
I due fermi sono stati effettuati grazie alla segnalazione di due tentati furti con scasso in abitazioni, a Cadempino e Losone.