Ticino Tentati furti con scasso, arrestate due giovani ragazze a Chiasso

Swisstxt

5.12.2025 - 17:31

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
TI-Press

Due 14enni sono state arrestate il 4 dicembre alla stazione di Chiasso.

SwissTXT

05.12.2025, 17:31

05.12.2025, 17:34

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono furto con scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Magistratura dei minorenni.

Lo rende noto la polizia cantonale ticinese e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

I due fermi sono stati effettuati grazie alla segnalazione di due tentati furti con scasso in abitazioni, a Cadempino e Losone.

