A Lugano una 42enne italiana, domiciliata nel Luganese, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un oggetto di vetro un 46enne connazionale durante una lite in Via Massagno: l'uomo, ferito al collo, è stato soccorso e dimesso dopo un ricovero temporaneo.

Una 42enne italiana domiciliata nel Luganese è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio (subordinatamente tentate lesioni gravi o lesioni semplici con oggetto pericoloso).

Ha colpito con un oggetto di vetro un 46enne suo connazionale nel corso di una lite, poco prima delle 11 di mercoledì scorso in un appartamento di Via Massagno a Lugano.

Come comunicato da polizia e ministero pubblico ticinesi lunedì, l’uomo ha riportato una ferita al collo, che ha richiesto l’intervento della Croce Verde e il temporaneo ricovero in ospedale.