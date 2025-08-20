  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Condannato a 6 anni il 46enne del Locarnese per il tentato omicidio dei genitori

Swisstxt

20.8.2025 - 17:56

Sentenza dopo due giorni di processo (immagine illustrativa).
Sentenza dopo due giorni di processo (immagine illustrativa).
Ti-Press

È stato condannato a 6 anni di reclusione per ripetuto tentato omicidio, a cui si aggiunge un trattamento psicologico ambulatoriale, il 46enne del Locarnese a processo da martedì a Lugano per aver aggredito a calci e pugni e – in parte – anche con un coltello il padre e la madre.

SwissTXT

20.08.2025, 17:56

20.08.2025, 17:59

La sentenza è più severa della richiesta dell'accusa, che martedì era stata di cinque anni.

I fatti risalgono alla mattina del 10 novembre dello scorso anno, a casa dei due anziani, dove l’uomo si era presentato alterato dall’alcol.

La difesa si era battuta per una derubricazione a lesioni semplici qualificate, contestando la volontà di uccidere.

Lugano. Botte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

LuganoBotte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale
Verso la reunion dei Maneskin, anche se il motivo sarebbe poco romantico...

Altre notizie

Preventivo 2025. In Ticino il disavanzo si attesta sempre sui 50 milioni

Preventivo 2025In Ticino il disavanzo si attesta sempre sui 50 milioni

Grigioni. Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

GrigioniUn prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

Ticino. La scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

TicinoLa scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita