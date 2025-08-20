Sentenza dopo due giorni di processo (immagine illustrativa). Ti-Press

È stato condannato a 6 anni di reclusione per ripetuto tentato omicidio, a cui si aggiunge un trattamento psicologico ambulatoriale, il 46enne del Locarnese a processo da martedì a Lugano per aver aggredito a calci e pugni e – in parte – anche con un coltello il padre e la madre.

La sentenza è più severa della richiesta dell'accusa, che martedì era stata di cinque anni.

I fatti risalgono alla mattina del 10 novembre dello scorso anno, a casa dei due anziani, dove l’uomo si era presentato alterato dall’alcol.

La difesa si era battuta per una derubricazione a lesioni semplici qualificate, contestando la volontà di uccidere.