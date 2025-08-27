  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cadro L'accoltellamento alla Stampa è stato «tentato omicidio intenzionale»

Swisstxt

27.8.2025 - 15:57

Il carcere La Stampa a Cadro
Il carcere La Stampa a Cadro
Tipress

Tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi e lesioni semplici con oggetto pericoloso. Sono le ipotesi di reato del Ministero pubblico ticinese nei confronti del 37enne tunisino che il 21 agosto ha ferito con un’arma da taglio un altro detenuto all’interno del carcere La Stampa a Cadro.

SwissTXT

27.08.2025, 15:57

27.08.2025, 16:08

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l’arresto provvisorio del 37enne che al momento dei fatti era già detenuto in esecuzione anticipata della pena per reati contro l’integrità delle persone e contro il patrimonio.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Gli accertamenti dei fatti proseguono.

Cadro. Accoltellamento al carcere La Stampa, 22enne riporta ferite gravi

CadroAccoltellamento al carcere La Stampa, 22enne riporta ferite gravi

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Avvistati dei conigli con delle escrescenze simili a corna, c'è da preoccuparsi?
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione

Altre notizie

2026Elettricità meno cara a Mendrisio

Grigioni. Valérie Favre Accola eletta presidente del Gran consiglio retico

GrigioniValérie Favre Accola eletta presidente del Gran consiglio retico

Ticino. Temporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

TicinoTemporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme