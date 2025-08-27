Il carcere La Stampa a Cadro Tipress

Tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi e lesioni semplici con oggetto pericoloso. Sono le ipotesi di reato del Ministero pubblico ticinese nei confronti del 37enne tunisino che il 21 agosto ha ferito con un’arma da taglio un altro detenuto all’interno del carcere La Stampa a Cadro.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto l’arresto provvisorio del 37enne che al momento dei fatti era già detenuto in esecuzione anticipata della pena per reati contro l’integrità delle persone e contro il patrimonio.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Gli accertamenti dei fatti proseguono.