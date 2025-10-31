  1. Clienti privati
Tentato omicidio 24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti

Swisstxt

31.10.2025 - 15:11

In manette
In manette
TiPress

Due cittadini svizzeri, di 29 e 30 anni, domiciliati nel Luganese, sono stati arrestati per un accoltellamento avvenuto il venerdì 24 ottobre. Lo comunicano oggi Ministero e Polizia.

SwissTXT

31.10.2025, 15:11

31.10.2025, 15:38

Quel giorno, un 24enne si è presentato in una struttura sanitaria con ferite da arma da taglio di una certa gravità a una gamba.

Le indagini di polizia sono risalite ai due presunti responsabili, che sono finiti in manette.

Il 24enne sarebbe stato immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello dal 29enne in un appartamento. Ma sia lui che il 30enne sono accusati – a vario titolo – di tentato omicidio, lesioni, coazione, sequestro di persona e reati legati agli stupefacenti.

