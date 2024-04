La sentenza lunedì. Tipress

È iniziato oggi, lunedì, il processo nei confronti di un religioso, professore alla Facoltà di teologia affiliata all’USI, accusato in Pretura penale di discriminazione e incitamento all’odio.

Manfred Hauke, in qualità di editore, aveva dato il suo avallo per la pubblicazione di un articolo su una rivista tedesca in cui gli omosessuali all’interno della Chiesa venivano paragonati a un cancro e a una mafia.

La sentenza è prevista per lunedì. L’avvocato Luigi Mattei, che lo difende, ha chiesto di prosciogliere il suo cliente da ogni accusa siccome l'articolo non contiene attacchi indiscriminati a tutti gli omosessuali o a tutti i gay all'interno della Chiesa.

