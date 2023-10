Il Gran Consiglio grigionese ha respinto l'iniziativa dell'Alleanza del centro per una nuova pianificazione territoriale cantonale. Keystone

L'Alleanza del Centro ha fallito il lancio di un'iniziativa cantonale per una nuova pianificazione territoriale. La maggioranza del Parlamento grigionese ha respinto la mozione con 82 voti contrari a fronte di 30 favorevoli.

All'interno del Gran Consiglio il tema è una questione perenne che non trova pace. Oggi è stata proposta sotto forma di iniziativa cantonale. Strutturata in cinque punti, la mozione chiedeva un maggiore margine di manovra per i Cantoni.

Nella sua presa di posizione, il Governo ha chiarito che ne avrebbe sostenuto solo due. Il primo, che riguardava la pianificazione territoriale in generale, e il secondo, incentrato sulle zone edificabili.

