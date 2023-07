Non voleva sottoporsi a una perizia per l'AI, ma la revoca non si giustifica Tipress

Anche se una persona non collabora in relazione al diritto o meno di una rendita di invalidità (AI), mantiene sempre il diritto a prestazioni dell'assistenza sociale: un taglio netto, come nel caso di un ricorrente ticinese, non è ammissibile.

Nel caso in esame, precisa una sentenza del Tribunale federale (TF), all'uomo è stato negato il diritto costituzionale all'assistenza. Chi è nel bisogno, stando alla Magna carta (articolo 12), e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzo indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Dal 2004, il ricorrente è stato in varie occasioni dipendente dall'assistenza pubblica, ricevendo in totale 307 mila franchi. Nel 2021, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Canton Ticino gli aveva negato ulteriori aiuti. Il motivo? L'uomo, oggi 49enne, non voleva saperne di sottoporsi a una perizia psichiatrica da cui dipendeva se il soggetto in questione avrebbe potuto ottenere una rendita AI. Stando ai funzionari, dal momento che l'assistenza è una prestazione sussidiaria, quest'ultima decade se sussiste il diritto a una prestazione delle assicurazioni sociali.

Nella sua decisione, i giudici di Losanna hanno in parte accolto il ricorso del ticinese, partendo dal principio che tutti hanno diritto all'assistenza per condurre una vita dignitosa. Si tratta di prestazioni che non possono essere ottenute in altro modo in tempi utili.

Violato il diritto all'aiuto garantito dalla Costituzione

Nel caso concreto, all'uomo è stato negato ogni aiuto sia per quanto attiene all'alloggio, sia per mangiare, vestirsi o farsi curare. In questo caso, secondo il TF il principio di sussidiarietà non è stato applicato correttamente. Il diritto all'aiuto garantito dalla Costituzione federale è stato violato.

I giudici fanno notare che il ricorrente non poteva contare su alcuna altra forma di entrate.`Sebbene col suo comportamento abbia reso impossibile una perizia per sapere se avesse diritto a una rendita AI, questo diritto è solo ipotetico finché non viene presa una decisione al riguardo. Inoltre non si può conoscere l'ammontare di un'eventuale rendita. Finché non viene presa una decisione formale, il ricorrente avrebbe dovuto cavarsela senza soldi. Forte di queste considerazioni, il TF ha quindi rinviato il caso alle autorità cantonali ticinesi che potranno a loro avviso sanzionare l'uomo facendo capo ad altri mezzi.

