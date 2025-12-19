L'UDC Grigioni si è vista respingere il ricorso presentato al Tribunale federale in merito al beneficiario della Fondazione Hans e Anna Enderlin-Engi. (Immagine d'archivio) Keystone

Il Tribunale federale (TF) ha posto fine a una lunga controversia sullo scopo della Fondazione Hans e Anna Enderlin-Engi, respingendo un ricorso presentato dall'UDC Grigioni. La questione verteva su quale partito, l'UDC o il Centro, corrispondesse maggiormente allo scopo della fondazione.

La fondatrice, quando ha redatto il suo testamento nel 1979, ha nominato quali beneficiari il Partito democratico cristiano (PDC) e l'Unione democratica di centro. Dopo la creazione del Partito borghese democratico (PBD), nel 2010, il Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni ha modificato lo scopo della fondazione e designato come beneficiari il PDC e il PBD.

A seguito della fusione del PBD grigionese con il Partito democratico cristiano nell'Alleanza del Centro, avvenuta nel 2021, si è nuovamente posta la questione di quale partito dovesse essere designato quale beneficiario della Fondazione, che dispone di un capitale di oltre 300'000 franchi.

Con decisione del 14 settembre 2022, il Dipartimento delle finanze e dei comuni ha optato a favore dell'Alleanza del Centro Grigioni.

Orientamento socio-liberale

La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale. In una sentenza del 29 settembre 2024 la Corte afferma che la designazione, quale beneficiario, del partito politico Alleanza del Centro meglio «corrisponde alla volontà della fondatrice, in ragione del fatto che le idee social-liberali rappresentate dall'allora PDC si ritrovano maggiormente in questo partito piuttosto che nell'UDC Grigioni, che ha un orientamento conservatore di destra». L'UDC retica ha fatto ricorso.

Il Tribunale federale, nella su sentenza del 26 novembre pubblicata oggi, si è basato sulle considerazioni del Tribunale cantonale, secondo cui l'UDC Grigioni degli anni '70 e '80 non può essere equiparata ai democentrtisti attuali.

Tra la vecchia UDC Grigioni, poi diventata PBD, e il Centro Grigioni si ravvisa «almeno in parte una continuità» in termini di orientamento politico. La fondazione può quindi promuovere un pensiero politico simile a quello che aveva al momento della sua costituzione.

(Sentenza 5A_75/2025)