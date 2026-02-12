  1. Clienti privati
Ticino Clima positivo nell'Amministrazione, ma restano nodi su carico e salari

Swisstxt

12.2.2026 - 12:20

Sondaggio tra dipendenti pubblici: orgoglio elevato, criticità da affrontare.
Keystone

L'86% dei collaboratori dell'Amministrazione e il 91% dei docenti si dice soddisfatto del proprio lavoro.

Redazione blue News

Giovedì il Consiglio di Stato ha presentato i risultati del sondaggio condotto nel 2025 tra il personale.

L'84% dei collaboratori e l'89% dei docenti ha dichiarato di essere orgoglioso di lavorare per lo Stato, mentre l'81% dei collaboratori e l'87% degli insegnanti sceglierebbe nuovamente lo stesso datore di lavoro.

All’indagine ha preso parte il 52,1% del personale dell'Amministrazione e il 36,9% del settore scolastico.

Dall'analisi sono emersi anche alcuni ambiti su cui intervenire, che il Governo intende approfondire: il carico di lavoro, l’adeguatezza tra salario e prestazioni, la comunicazione interna e la formazione.

