  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Coordinamento tra cantoni Operazione congiunta delle polizie di Ticino, Turgovia e Zugo contro il sequestro di ostaggi

SDA

20.11.2025 - 11:34

Un'immagine dell'esercitazione congiunta
Un'immagine dell'esercitazione congiunta
Keystone

Le polizie cantonali di Ticino, Turgovia e Zugo hanno simulato, nell'ambito di un'esercitazione intercantonale, la gestione di una presa di ostaggi e di un rapimento. L'obiettivo era di garantire che il coordinamento tra i cantoni funzioni in caso di emergenza.

Keystone-SDA

20.11.2025, 11:34

20.11.2025, 11:40

È la prima volta che i tre corpi di polizia hanno affrontato insieme una situazione molto complessa di questo tipo, hanno indicato oggi in una nota congiunta. L'esercitazione, che si è svolta a metà novembre in diverse località nei cantoni di Zugo, Turgovia e Ticino, si è articolata in varie fasi: dalla prima segnalazione, alle misure tattiche e alle indagini, fino alla gestione operativa congiunta dell'evento.

Sulla base della valutazione dell'esercitazione, i tre corpi di polizia verificheranno ora i processi, i mezzi di intervento e le infrastrutture esistenti. Ciò dovrebbe garantire che, in caso di emergenza reale, la collaborazione intercantonale funzioni in modo professionale e affidabile, viene ancora precisato.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Altre notizie

Rilancio. Bellinzona investe sui castelli: chiesto credito da 20 milioni

RilancioBellinzona investe sui castelli: chiesto credito da 20 milioni

Ticino. Votazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

TicinoVotazione del 28 settembre, ecco il piano d’azione del Consiglio di Stato

A partire da dicembre. Nascono dubbi sulla prenotazione facoltativa sulla linea del Bernina

A partire da dicembreNascono dubbi sulla prenotazione facoltativa sulla linea del Bernina