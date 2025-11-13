A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure. Ti-Press

Il bilancio della stagione estiva 2025 nelle acque ticinesi fa stato si 5 annegamenti, 2 in più rispetto al 2024.

A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure. Preoccupa in particolare l’elevato numero di incidenti gravi nel canyoning, con 7 sportivi coinvolti.

La campagna «La prudenza fa la differenza» ha intensificato le azioni di prevenzione, coinvolgendo diversi attori.

Tra le novità, un’attività di sensibilizzazione presso l’Infopoint di Lugano Region e la distribuzione di volantini dedicati al canyoning. Il pattugliamento dei fiumi Maggia e Verzasca è stato garantito quotidianamente in luglio e agosto.