Il bilancio di «Acque sicure»In Ticino aumentano gli annegamenti nell’estate 2025
13.11.2025 - 11:59
Il bilancio della stagione estiva 2025 nelle acque ticinesi fa stato si 5 annegamenti, 2 in più rispetto al 2024.
A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure. Preoccupa in particolare l’elevato numero di incidenti gravi nel canyoning, con 7 sportivi coinvolti.
La campagna «La prudenza fa la differenza» ha intensificato le azioni di prevenzione, coinvolgendo diversi attori.
Tra le novità, un’attività di sensibilizzazione presso l’Infopoint di Lugano Region e la distribuzione di volantini dedicati al canyoning. Il pattugliamento dei fiumi Maggia e Verzasca è stato garantito quotidianamente in luglio e agosto.