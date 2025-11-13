  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il bilancio di «Acque sicure» In Ticino aumentano gli annegamenti nell’estate 2025

Swisstxt

13.11.2025 - 11:59

A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure.
A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure.
Ti-Press

Il bilancio della stagione estiva 2025 nelle acque ticinesi fa stato si 5 annegamenti, 2 in più rispetto al 2024.

SwissTXT

13.11.2025, 11:59

13.11.2025, 12:03

A fornire le cifre è il bilancio stagionale di Acque sicure. Preoccupa in particolare l’elevato numero di incidenti gravi nel canyoning, con 7 sportivi coinvolti.

La campagna «La prudenza fa la differenza» ha intensificato le azioni di prevenzione, coinvolgendo diversi attori.

Tra le novità, un’attività di sensibilizzazione presso l’Infopoint di Lugano Region e la distribuzione di volantini dedicati al canyoning. Il pattugliamento dei fiumi Maggia e Verzasca è stato garantito quotidianamente in luglio e agosto.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin

Altre notizie

News. PSE a Lugano, licenziato il messaggio

NewsPSE a Lugano, licenziato il messaggio

Grigioni. Otto mesi di detenzione per l'ex forestale di S-chanf

GrigioniOtto mesi di detenzione per l'ex forestale di S-chanf

Traffico ferroviario. Sciopero dei treni in Italia, ecco le ripercussioni per i TILO

Traffico ferroviarioSciopero dei treni in Italia, ecco le ripercussioni per i TILO