Preventivo 2026 Consegnate 6'800 firme contro i tagli in Ticino

Swisstxt

15.12.2025 - 14:58

Le firme depositate a Palazzo delle Orsoline
VPOD

È stata depositata lunedì mattina a Bellinzona, in occasione dell'apertura della sessione di Gran Consiglio, la petizione «Misure di risparmio: è ora di cambiare rotta!», lanciata dai Sindacati OCST, VPOD e SIT.

15.12.2025, 15:04

Sottoscritta da oltre 6'800 persone tra dipendenti, utenti e cittadini, la petizione chiede a Governo e Parlamento la fine dei tagli generalizzati, accompagnata da un’azione che rimetta al centro le persone.

Alla luce del preventivo 2026, la petizione intende rappresentare «un chiaro argine contro i tagli nei servizi pubblici e parapubblici paventati all’orizzonte», sottolineano in una nota i tre sindacati.

