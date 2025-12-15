Le firme depositate a Palazzo delle Orsoline VPOD

È stata depositata lunedì mattina a Bellinzona, in occasione dell'apertura della sessione di Gran Consiglio, la petizione «Misure di risparmio: è ora di cambiare rotta!», lanciata dai Sindacati OCST, VPOD e SIT.

Sottoscritta da oltre 6'800 persone tra dipendenti, utenti e cittadini, la petizione chiede a Governo e Parlamento la fine dei tagli generalizzati, accompagnata da un’azione che rimetta al centro le persone.

Alla luce del preventivo 2026, la petizione intende rappresentare «un chiaro argine contro i tagli nei servizi pubblici e parapubblici paventati all’orizzonte», sottolineano in una nota i tre sindacati.