Preventivo 2026Consegnate 6'800 firme contro i tagli in Ticino
Swisstxt
15.12.2025 - 14:58
È stata depositata lunedì mattina a Bellinzona, in occasione dell'apertura della sessione di Gran Consiglio, la petizione «Misure di risparmio: è ora di cambiare rotta!», lanciata dai Sindacati OCST, VPOD e SIT.
Sottoscritta da oltre 6'800 persone tra dipendenti, utenti e cittadini, la petizione chiede a Governo e Parlamento la fine dei tagli generalizzati, accompagnata da un’azione che rimetta al centro le persone.
Alla luce del preventivo 2026, la petizione intende rappresentare «un chiaro argine contro i tagli nei servizi pubblici e parapubblici paventati all’orizzonte», sottolineano in una nota i tre sindacati.