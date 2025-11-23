Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Valle Onsernone Filmato un lupo nel nucleo di Vergeletto, in Alta Valle Onsernone, dove già esiste un branco documentato quest'anno dalle autorità cantonali. La popolazione dell'Alta Valle esprime sentimenti d'insicurezza. 23.11.2025

Un lupo è stato visto ancora una volta all'interno di un abitato in Ticino.

Per la precisione sabato sera a Vergeletto, in alta Valle Onsernone, dove un branco è già stato documentato quest'anno dalle autorità cantonali, per il quale è stata predisposta una riduzione del numero di esemplari con abbattimenti autorizzati da Berna.

Si ignora però se il canide immortalato ne faccia parte. Si tratta di un esemplare solitario, filmato dalla porta di casa da un abitante nel pieno nucleo della località, frazione del comune di Onsernone, poco dopo l’ora di cena, tra le otto e le nove di sera.

Il video (vedi sopra) lo mostra sulla strada cantonale mentre si aggira fra delle auto e si avvicina ad un cancello, a meno di una decina di metri dall'autore delle immagini, che da dietro la finestra segnala la sua presenza alzando la voce.

Preoccupazione fra la popolazione dell'Alta Valle

Il filmato sta ora facendo il giro della valle e, stando a nostre verifiche, non senza una certa preoccupazione tra la popolazione dell'Alta Valle, dove non è la prima volta che viene avvistato un esemplare di lupo.

Già qualche mese fa in effetti gli abitanti avevano segnalato la presenza, immortalata da alcune fotografie. Inoltre ci sono state predazioni, come vi avevamo riferito una decina di mesi fa, al limite dell'abitato di Spruga, nell'altro ramo della Valle Onsernone, che, giova ricordare, si divide in due al Ponte Oscuro.

Giova ricordare che quest’anno le autorità cantonali hanno ordinato l’abbattimento di due esemplari, avvistati nei centri abitati. Ad Arosio, in Malcantone e ad Artore, poco sopra Bellinzona.