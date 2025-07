Apprendisti FFS a Chiasso Ti-Press (foto d'archivio)

Due terzi dei giovani apprendisti ticinesi hanno già definito il proprio percorso post-scolastico, ancor prima di aver finito il tirocinio.

Swisstxt

È quanto risulta dal sondaggio annuale pubblicato giovedì dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

Il 41% ha trovato un impiego prima di concludere la formazione professionale, cala invece di 5 punti percentuali l’interesse per gli studi: dal 29 al 24%.

Dalle risposte dei giovani che stanno concludendo la loro formazione professionale, emerge anche che oltre la metà in futuro vorrebbe partire per un soggiorno linguistico o uno stage professionale in Svizzera o all’estero.