Il Canton Ticino avrà un nuovo salario minimo diffuso.
SwissTXT
20.04.2026, 20:35
Swisstxt
Il Gran Consiglio ha accolto con un’ampia maggioranza il compromesso trovato fra partiti nelle scorse settimane. Nella pratica, a partire dall’anno prossimo, il salario minimo dovrà essere tra i 20,50 e i 21 franchi all’ora, per poi essere aumentato gradualmente nei due anni successivi. Il compromesso fra i partiti ha retto, anche di fronte alle proposte di modifica avanzate dal MPS, le cui iniziative sono state respinte. Nel controprogetto accolto in aula, il salario minimo fra tre anni sarà di circa 4’000 franchi lordi al mese per 12 mensilità per un impiego a tempo pieno.
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