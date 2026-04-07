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Parla il Consiglio di Stato Ticino critico sulla perequazione, Berna non cambia rotta

Swisstxt

7.4.2026 - 15:30

Palazzo delle Orsoline a Bellinzona.
Palazzo delle Orsoline a Bellinzona.
keystone

Il Cantone denuncia una scarsa considerazione delle proprie particolarità.

Redazione blue News

07.04.2026, 15:30

07.04.2026, 15:37

Il Consiglio di Stato ticinese esprime insoddisfazione per la decisione dell’esecutivo federale di lasciare invariata l’ordinanza sulla perequazione finanziaria intercantonale almeno fino al 2030.

Come riporta la RSI, al centro del dibattito vi era il modo in cui viene calcolato il reddito dei lavoratori frontalieri nel potenziale delle risorse.

Secondo il Ticino, il sistema attuale svantaggia i Cantoni di confine. La proposta avanzata da Bellinzona mirava proprio a riequilibrare questa situazione.

Il governo cantonale ha comunque fatto sapere di essere pronto a intraprendere nuove iniziative per difendere i propri interessi.

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