  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Preventivo 2025 In Ticino il disavanzo si attesta sempre sui 50 milioni

Swisstxt

20.8.2025 - 17:39

A incidere è soprattutto la quota dell'utile della BNS (foto d'archivio).
A incidere è soprattutto la quota dell'utile della BNS (foto d'archivio).
Ti-Press

In Ticino si conferma l’andamento delle finanze cantonali che già si era delineato a inizio giugno: con un disavanzo nell’ordine di 48,6 milioni di franchi, a fronte di quello previsto d’esercizio di 96,6 milioni.

SwissTXT

20.08.2025, 17:39

20.08.2025, 17:43

È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento comunicato oggi, mercoledì, dal Consiglio di Stato.

Circa i ricavi, l’aumento rispetto al preventivo è dovuto soprattutto alla quota sull’utile della BNS, che ammonta a 80,1 milioni di franchi e che non era stata prevista a preventivo.

Di converso, e alla luce delle peggiori previsioni congiunturali, si segnala però un calo di 53,8 milioni dei gettiti fiscali stimati.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza
Influencer vengono colpiti da un SUV durante una diretta, il video diventa virale

Altre notizie

Grigioni. Un prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

GrigioniUn prestito di 20 milioni per chi vuole lasciare Brienz

Ticino. La scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

TicinoLa scuola Steiner di Origlio è ufficialmente fallita

Ecco perché. Niente concerti alla nuova Arena sportiva di Lugano

Ecco perchéNiente concerti alla nuova Arena sportiva di Lugano