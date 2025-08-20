A incidere è soprattutto la quota dell'utile della BNS (foto d'archivio). Ti-Press

In Ticino si conferma l’andamento delle finanze cantonali che già si era delineato a inizio giugno: con un disavanzo nell’ordine di 48,6 milioni di franchi, a fronte di quello previsto d’esercizio di 96,6 milioni.

SwissTXT Swisstxt

È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento comunicato oggi, mercoledì, dal Consiglio di Stato.

Circa i ricavi, l’aumento rispetto al preventivo è dovuto soprattutto alla quota sull’utile della BNS, che ammonta a 80,1 milioni di franchi e che non era stata prevista a preventivo.

Di converso, e alla luce delle peggiori previsioni congiunturali, si segnala però un calo di 53,8 milioni dei gettiti fiscali stimati.