Immagine d'archivio tipress

È di 104,4 milioni di franchi, anziché 111,5, dopo un aggiornamento del Preventivo 2024. In evidenza un aumento dei gettiti fiscali.

Swisstxt

Un aggiornamento intermedio sullo stato delle finanze cantonali è stato comunicato oggi, mercoledì, dal Consiglio di Stato ticinese.

Dallo stesso emerge un disavanzo stimato per quest’anno di -104,4 milioni di franchi: il dato è quindi leggermente inferiore a quello del precedente preconsuntivo (-111,5 milioni). Più nel dettaglio si registrano maggiori spese per 66,8 milioni di franchi e maggiori ricavi per 93,2 milioni.

Sul versante delle spese l’aumento previsto è segnatamente da ricondurre agli oneri non preventivati di 40,5 milioni per i contributi destinati alle persone con statuto S, ai contributi non preventivati nel settore dell’asilo per 10,5 milioni a seguito dell’aumento di rifugiati e a un incremento di 3 milioni di franchi delle prestazioni complementari AVS/AI.

Si segnala, inoltre, un incremento stimabile in 10 milioni che fa seguito alla crescita della spesa per il personale docente.

Per quanto invece concerne i ricavi, sono in evidenza un miglioramento dei gettiti fiscali per 41 milioni di franchi (10,5 milioni in più, per rapporto al precedente preconsuntivo), nonché maggiori entrate dalle imposte alla fonte (5 milioni in più), della quota dell’imposta federale diretta sull’anno corrente (+3 milioni) e dall’imposta sugli utili immobiliari (+2 milioni)

I dati fin qui presentati, precisa il Governo cantonale, sono tuttavia da considerare con cautela alla luce della loro provvisorietà e anche delle incertezze e della volatilità del momento.

Swisstxt