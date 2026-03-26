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Rischi elevati Ticino e Moesano, scatta il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto

Swisstxt

26.3.2026 - 15:58

Boschi secchi e vento: un mix pericoloso
Boschi secchi e vento: un mix pericoloso
Keystone

Scatta in Ticino il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto, esteso anche al Moesano, a causa del rischio elevato legato alle condizioni della vegetazione.

Redazione blue News

26.03.2026, 15:58

26.03.2026, 16:03

Da giovedì 26 marzo alle ore 12 è in vigore in Ticino il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto.

Lo comunica la Sezione forestale, che ha preso la decisione dopo aver valutato le condizioni della vegetazione e l’evoluzione prevista nei prossimi giorni.

La misura si applica su tutto il territorio cantonale e, in coordinamento con le autorità grigionesi, anche nel Moesano. Il divieto resterà valido fino a nuova comunicazione.

Le violazioni della normativa forestale e delle disposizioni contro incendi e danni ambientali possono comportare multe fino a 20'000 franchi.

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