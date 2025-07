Tipress

allerta di livello 4 per temporali quello che MeteoSvizzera aveva diramato nel pomeriggio di martedì per gran parte del territorio ticinese e del Moesano.

Swisstxt

Era un’ Temporali che sono arrivati (anche con grandine), causando qualche danno. Sono in particolare caduti degli alberi lungo la strada della Forca di San Martino, tra Paradiso e Melide, dove in serata si sono verificati dei disagi al traffico, come riferito da ViaSuisse. Nel Sopraceneri si segnalano danni al bar estivo della Spiaggetta di Arbedo. «Oggi siamo stati colpiti da una tromba d’aria – si legge sulla pagina Facebook dell’attività – che ha causato danni materiali».