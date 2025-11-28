TicinoIl Care Team ha effettuato 93 interventi nell'ultimo anno
Swisstxt
28.11.2025 - 11:53
È stato presentato venerdì il resoconto annuale di attività del Care Team Ticino (CTTi).
SwissTXT
28.11.2025, 11:53
28.11.2025, 12:11
Swisstxt
Questi i numeri: 93 interventi, 663 persone assistite per 709 ore di intervento. Si tratta di un servizio molto apprezzato dalla popolazione, attivo anche nella formazione del personale per l’assistenza alle vittime.
Il CTTi, che impiega militi delle sei Regioni di protezione civile, è un servizio che offre sostegno psicosociale nell’immediato alle vittime (famigliari e/o persone coinvolte) in caso di eventi potenzialmente traumatici come catastrofi o incidenti gravi.