Ticino Il Care Team ha effettuato 93 interventi nell'ultimo anno

Swisstxt

28.11.2025 - 11:53

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
TiPress

È stato presentato venerdì il resoconto annuale di attività del Care Team Ticino (CTTi).

28.11.2025, 12:11

Questi i numeri: 93 interventi, 663 persone assistite per 709 ore di intervento. Si tratta di un servizio molto apprezzato dalla popolazione, attivo anche nella formazione del personale per l’assistenza alle vittime.

Il CTTi, che impiega militi delle sei Regioni di protezione civile, è un servizio che offre sostegno psicosociale nell’immediato alle vittime (famigliari e/o persone coinvolte) in caso di eventi potenzialmente traumatici come catastrofi o incidenti gravi.

