  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Gran Consiglio Luce verde al credito supplementare per la prima tappa della Rete tram-treno

Swisstxt

18.12.2025 - 15:34

Solo l'UDC si astiene
Solo l'UDC si astiene
Tipress

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, a larga maggioranza, il credito supplementare da 87 milioni di franchi per la prima tappa della Rete tram-treno del Luganese.

SwissTXT

18.12.2025, 15:34

18.12.2025, 15:38

Il Parlamento ha pure rinunciato a portare la spesa al voto popolare, bocciando il referendum finanziario.

L’UDC, che aveva chiesto – senza trovare una maggioranza – il rinvio del tema in commissione della Gestione per ulteriori approfondimenti, si è astenuta nel voto finale.

Tutti gli altri partiti a favore. Un solo voto contrario. In aula sono volate parole di fuoco tra il direttore del Territorio Claudio Zali che ha definito «nulli» i deputati UDC.

La replica: «Inaccettabile. Lei è inadeguato nel suo ruolo».

I più letti

Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata
Odermatt davanti a tutti nella prima discesa in Val Gardena e arriva a quota 50 vittorie

Altre notizie

Grigioni. Ex giudice condannato fa ricorso contro la sentenza

GrigioniEx giudice condannato fa ricorso contro la sentenza

Ricorso al «progetto glamping». La piscina di Carona resterà chiusa pure nel 2026

Ricorso al «progetto glamping»La piscina di Carona resterà chiusa pure nel 2026

Cantone. Un'analisi del BAK studia i costi del Ticino

CantoneUn'analisi del BAK studia i costi del Ticino