Il Gran Consiglio ticinese ha approvato, a larga maggioranza, il credito supplementare da 87 milioni di franchi per la prima tappa della Rete tram-treno del Luganese.
Il Parlamento ha pure rinunciato a portare la spesa al voto popolare, bocciando il referendum finanziario.
L’UDC, che aveva chiesto – senza trovare una maggioranza – il rinvio del tema in commissione della Gestione per ulteriori approfondimenti, si è astenuta nel voto finale.
Tutti gli altri partiti a favore. Un solo voto contrario. In aula sono volate parole di fuoco tra il direttore del Territorio Claudio Zali che ha definito «nulli» i deputati UDC.
La replica: «Inaccettabile. Lei è inadeguato nel suo ruolo».