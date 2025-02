Tra i partner anche il Museo Hermann Hesse di Montagnola Ti-Press

Il pass culturale per i giovani è ora disponibile in Ticino, come annunciato giovedì dal DECS.

SwissTXT Swisstxt

Grazie all'associazione AG cultura, i giovani sotto i 26 anni possono accedere a eventi culturali in oltre 300 luoghi in Ticino e altri cantoni come Berna, Friburgo, Giura, Neuchâtel e Vallese per 100 franchi all'anno. Concerti, spettacoli, film, festival e mostre sono inclusi.

La direttrice del DECS, Marina Carobbio, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per avvicinare i giovani al patrimonio artistico. Più di quaranta istituzioni ticinesi hanno aderito. L'abbonamento è acquistabile sul sito di AG cultura.