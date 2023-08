Alla resa dei conti intermedi per il Cantone Ticino (immagine illustrativa) Tipress

Il disavanzo stimato in Ticino per il 2023, nel preconsutivo di giugno, è leggermente inferiore rispetto al precedente dato intermedio. Si attesta sui 198,6 milioni.

Un rosso pesante, ma meno intenso. È quanto emerge dall'andamento delle finanze cantonali per il 2023, il cui preconsuntivo a fine giugno registra un disavanzo stimato di -198,6 milioni di franchi.

«Leggermente inferiore rispetto all’ultimo preconsuntivo e superiore rispetto al dato di preventivo», commenta il Consiglio di Stato nella nota diffusa mercoledì.

Determinanti per lo scostamento rispetto al preconsuntivo di aprile, che fissava il deficit in 224,4 milioni, sono soprattutto le maggiori entrate dalle imposte di successione e donazione (+10 milioni), dalla quota dell’imposta federale diretta (IFD) dell’anno corrente (+4 milioni), dalle imposte suppletorie e multe (+2.5 milioni) come pure alle minori spese per contributi nel settore dell’assistenza sociale (-4 milioni).

La riduzione dei ricavi è dovuta in particolare al mancato versamento di utili da parte della Banca Nazionale Svizzera, la BNS, contabilizzati in 137 milioni nel preventivo 2023, che indicava un disavanzo finale di 80 millioni.

Swisstxt / red