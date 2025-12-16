  1. Clienti privati
News Ticino, Preventivo 2026 approvato

Swisstxt

16.12.2025 - 23:01

Seduta del Gran Consiglio ticinese a Bellinzona
Seduta del Gran Consiglio ticinese a Bellinzona
Ti-Press

Il Gran Consiglio ticinese ha approvato il Preventivo 2026 con un deficit che sfiora i 109 milioni di franchi.

SwissTXT

16.12.2025, 23:01

I conti cantonali per l’anno prossimo sono stati accettati con i voti di PLR e Centro, il sostegno di alcuni piccoli partiti e di altri deputati sparsi fra l’area progressista. Buona parte della sinistra – come da accordo – si è astenuta dopo aver ottenuto a sua volta sostegno per stralciare dal Preventivo la misura di risparmio sui sussidi di cassa malati. Hanno invece dato voto negativo principalmente Lega, UDC, MPS, Partito comunista e Più Donne. In totale quindi 38 i voti favorevoli, 28 i contrari e 14 gli astenuti.

