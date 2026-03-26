Co-docenza per tedesco e matematica Keystone

Dopo risultati positivi nella fase pilota, il Governo ticinese vuole estendere a tutte le scuole medie il modello senza livelli, puntando su classi eterogenee e codocenza.

Redazione blue News Swisstxt

La sperimentazione della scuola media senza livelli in Ticino, avviata in sei sedi, ha dato risultati positivi. Sulla base di questi esiti, il Consiglio di Stato propone ora un’estensione progressiva del modello a tutti gli istituti del cantone.

La riforma prevede l'introduzione della codocenza in matematica e tedesco all’interno di classi eterogenee. Secondo quanto spiegato a Bellinzona, il sistema attuale tende a penalizzare gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

L’implementazione sarà graduale e si svilupperà su un arco di sei anni, a partire dall’anno scolastico 2027/28 fino al 2032/33.

I costi supplementari, legati in particolare alla codocenza, dovrebbero essere compensati dalla diminuzione del numero di classi dovuta al calo demografico.

La decisione finale spetterà ora al Gran Consiglio.