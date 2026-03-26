Numeri in crescitaPiù interventi e più violenze sessuali: i dati sulla criminalità in Ticino
Swisstxt
26.3.2026 - 10:50
Aumentano in Ticino gli interventi per reati contro l'integrità delle persone, mentre tra i giovani preoccupano soprattutto le rapine e l'aumento dei casi di violenza sessuale.
Redazione blue News
26.03.2026, 10:50
Swisstxt
In Ticino aumentano gli interventi per reati contro l'integrità delle persone: nel 2025 la sezione specializzata è stata chiamata ad agire 878 volte, con un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente.
Resta stabile il numero di reati gravi commessi da minorenni, fermo a 11 casi, mentre le inchieste per violenze che li coinvolgono scendono da 98 a 40. Un calo che va però letto anche alla luce dell’operazione «Pedo-Hunting», che aveva inciso sui dati del 2024.
In crescita invece i casi di violenza sessuale, passati da 18 a 26, un aumento legato anche all’introduzione della nuova legislazione fondata sul principio del consenso.
Preoccupa inoltre il fenomeno delle rapine tra giovani: circa un caso su quattro coinvolge gruppi di minorenni che prendono di mira coetanei, sottraendo telefoni, abiti di marca o denaro.
Infine, le inchieste legate alla pornografia restano stabili a 86 casi, in gran parte frutto delle attività di monitoraggio online.