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Numeri in crescita Più interventi e più violenze sessuali: i dati sulla criminalità in Ticino

Swisstxt

26.3.2026 - 10:50

Baby gang e rapine, il fenomeno è monitorato
Baby gang e rapine, il fenomeno è monitorato
Keystone

Aumentano in Ticino gli interventi per reati contro l'integrità delle persone, mentre tra i giovani preoccupano soprattutto le rapine e l'aumento dei casi di violenza sessuale.

Redazione blue News

26.03.2026, 10:50

In Ticino aumentano gli interventi per reati contro l'integrità delle persone: nel 2025 la sezione specializzata è stata chiamata ad agire 878 volte, con un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente.

Resta stabile il numero di reati gravi commessi da minorenni, fermo a 11 casi, mentre le inchieste per violenze che li coinvolgono scendono da 98 a 40. Un calo che va però letto anche alla luce dell’operazione «Pedo-Hunting», che aveva inciso sui dati del 2024.

In crescita invece i casi di violenza sessuale, passati da 18 a 26, un aumento legato anche all’introduzione della nuova legislazione fondata sul principio del consenso.

Preoccupa inoltre il fenomeno delle rapine tra giovani: circa un caso su quattro coinvolge gruppi di minorenni che prendono di mira coetanei, sottraendo telefoni, abiti di marca o denaro.

Infine, le inchieste legate alla pornografia restano stabili a 86 casi, in gran parte frutto delle attività di monitoraggio online.

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