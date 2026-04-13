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Dopo 18 giorni Grazie all'arrivo della pioggia, il Ticino revoca il divieto di fuochi all'aperto

Swisstxt

13.4.2026 - 12:10

Cessato allarme, ma la prudenza resta
Cessato allarme, ma la prudenza resta
Tipress

Le piogge cadute a sud delle Alpi hanno ridotto il pericolo di incendi. Ne prende atto la Sezione forestale che ha revocato, da questo lunedì alle 12.00, il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino.

SwissTXT

13.04.2026, 12:10

13.04.2026, 12:13

La misura era in vigore da 18 giorni, dal 26 marzo, e nonostante il divieto si sono verificati diversi incendi boschivi.

Come ricorda il sito della RSI, la cronaca ha registrato anche il caso di un giovane pompiere che è stato arrestato con il sospetto di aver appiccato il fuoco nei boschi sopra Caslano e Ponte Tresa.

Importanti novità. Il giovane arrestato per gli incendi a Caslano e Ponte Tresa è un pompiere volontario

Importanti novitàIl giovane arrestato per gli incendi a Caslano e Ponte Tresa è un pompiere volontario

Non cambia invece la situazione nei Grigioni, dove il divieto di accendere fuochi all’aperto permane nel Moesano, in Bregaglia e in Val Poschiavo.

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