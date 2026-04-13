Cessato allarme, ma la prudenza resta Tipress

Le piogge cadute a sud delle Alpi hanno ridotto il pericolo di incendi. Ne prende atto la Sezione forestale che ha revocato, da questo lunedì alle 12.00, il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino.

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La misura era in vigore da 18 giorni, dal 26 marzo, e nonostante il divieto si sono verificati diversi incendi boschivi.

Come ricorda il sito della RSI, la cronaca ha registrato anche il caso di un giovane pompiere che è stato arrestato con il sospetto di aver appiccato il fuoco nei boschi sopra Caslano e Ponte Tresa.

Non cambia invece la situazione nei Grigioni, dove il divieto di accendere fuochi all’aperto permane nel Moesano, in Bregaglia e in Val Poschiavo.