Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Diversi contribuenti hanno ricevuto questo venerdì un richiamo per mancato invio della dichiarazione d'imposta entro il 30 aprile, nonostante l'avessero già spedita. Lo rende noto la RSI.

Redazione blue News Swisstxt

Il numero dei casi è elevato, ha confermato Giordano Macchi, direttore della Divisione delle contribuzioni, alla radiotelevisione.

Il problema riguarda però solo gli invii cartacei. Un guasto tecnico ha impedito la registrazione del rientro delle dichiarazioni, facendo scattare i richiami automatici. Gli invii digitali non sono interessati dal disguido.

Come scrive l'emittente di Comano, o contribuenti coinvolti possono ignorare il richiamo. Non ci saranno sanzioni né diffide, ma riceveranno conferma che è tutto in ordine.