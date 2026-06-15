Il Ticino tiene alto il proprio impegno nella prevenzione degli incidenti in acqua e in montagna.
SwissTXT
15.06.2026, 15:35
Swisstxt
Nonostante l’aumento costante dei visitatori e delle attività all’aria aperta: «I risultati raggiunti dimostrano che la prevenzione funziona», sottolinea lunedì in una nota il direttore del DI, Norman Gobbi. Nel 2026 si rinnovano le iniziative «Acque sicure» e «Montagne sicure», con una nuova immagine e slogan mirati: «Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso» e «Ogni passo merita rispetto». Le campagne saranno diffuse attraverso un piano di comunicazione integrato e multicanale.
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