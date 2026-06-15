  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Ticino rinnova campagne sicurezza 2026

Swisstxt

15.6.2026 - 15:35

Lo slogan della nuova campagna di Acque sicure
Lo slogan della nuova campagna di Acque sicure
Canton Ticino

Il Ticino tiene alto il proprio impegno nella prevenzione degli incidenti in acqua e in montagna.

SwissTXT

15.06.2026, 15:35

Nonostante l’aumento costante dei visitatori e delle attività all’aria aperta: «I risultati raggiunti dimostrano che la prevenzione funziona», sottolinea lunedì in una nota il direttore del DI, Norman Gobbi. Nel 2026 si rinnovano le iniziative «Acque sicure» e «Montagne sicure», con una nuova immagine e slogan mirati: «Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso» e «Ogni passo merita rispetto». Le campagne saranno diffuse attraverso un piano di comunicazione integrato e multicanale.

I più letti

Il re svedese Carlo Gustavo colto di sorpresa da una domanda sull'amore
Ikea introduce l'«ora del silenzio», ecco di cosa si tratta e come funziona
Accordo tra Trump e l'Iran: ecco cosa è stato deciso e cosa resta da negoziare

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Ticino. Minusio, i ponti demoliti rinascono a Biasca

TicinoMinusio, i ponti demoliti rinascono a Biasca

Grigioni. Ecco la distribuzione dei seggi del nuovo Gran Consiglio retico

GrigioniEcco la distribuzione dei seggi del nuovo Gran Consiglio retico

Grigioni. I temi dell'ultima sessione di Gran Consiglio della legislatura

GrigioniI temi dell'ultima sessione di Gran Consiglio della legislatura