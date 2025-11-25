Il terminal di Cadenazzo

Martedì a Bellinzona sindacati e Consiglio di Stato hanno ribadito l’unità d’intenti per difendere i posti di lavoro in Ticino e contrastare ulteriori tagli di FFS Cargo.

SwissTXT Swisstxt

Si chiede che l’azienda garantisca opportunità e compensazioni se adotterà misure sul personale. L

’incontro precede quello del 1° dicembre con i vertici nazionali: in discussione i 40 posti che si perderanno con la chiusura dei terminal di Cadenazzo e Lugano-Vedeggio, ma anche il ruolo strategico del Ticino sull’asse ferroviario nord-sud.

L’obiettivo dell’incontro odierno era dunque di trovare punti e strategie comuni per portare una voce forte e credibile a Berna.