TicinoL'assemblea dei Verdi ticinesi è al lavoro per le prossime elezioni cantonali
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26.4.2026 - 22:00
Si è svolta domenica a Locarno l'assemblea dei Verdi del Ticino per definire la strategia in vista delle elezioni cantonali del prossimo anno.
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26.04.2026, 22:00
26.04.2026, 22:02
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Il partito punta a un fronte progressista ampio. «Ci è stato dato il mandato» di esplorare l'alleanza con l'MPS e il PS, ma anche con Più Donne e con il PC, ha spiegato la co-coordinatrice Samantha Bourgoin.
Per il Gran Consiglio ci sarà invece una lista autonoma dei Verdi. Per il Governo si punta a un'alleanza più ampia. «Insieme ad altre forze saremmo più forti», ha detto Bourgoin.
Sono intanto in molti ad attendere un «sì» per la corsa al Governo dall'attuale consigliera nazionale Greta Gysin.