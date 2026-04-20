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Approvato in Parlamento Ticino verso un salario minimo più alto

Swisstxt

20.4.2026 - 20:35

Se n'è discusso a Bellinzona.
Se n'è discusso a Bellinzona.
sda

Il Parlamento ticinese approva una nuova soglia salariale valida per tutto il cantone.

SwissTXT

20.04.2026, 20:35

20.04.2026, 22:28

Come riporta la RSI, il Gran Consiglio ha dato luce verde, con un largo consenso, all’accordo politico definito nelle ultime settimane.

In concreto, dal prossimo anno la retribuzione minima oraria sarà fissata tra 20,50 e 21 franchi, con un incremento progressivo previsto nei due anni successivi.

L’intesa raggiunta tra le forze politiche ha resistito anche ai tentativi di modifica presentati dal MPS, le cui proposte sono state bocciate in aula.

Secondo il controprogetto approvato, entro tre anni il salario minimo per un impiego a tempo pieno raggiungerà all’incirca i 4’000 franchi lordi mensili, calcolati su dodici mensilità.

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