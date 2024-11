«Si è trattato di un guasto tecnico a una delle composizioni del treno», fa sapere alla RSI l'azienda TILO (foto d'archivio). Ti-Press

Sono stati liberati solo in serata i passeggeri di un treno TILO partito da Milano Centrale martedì alle 13:43 e diretto in Ticino.

Il grande disagio per i passeggeri si è risolto con il trasbordo sopra un convoglio «Caravaggio» poco dopo le 18:30. «Si è trattato di un guasto tecnico a una delle composizioni del treno partito da Milano Centrale mentre era in tratta», hanno riferito alla RSI da TILO.

«Il primo tentativo di soccorso non è andato a buon fine. Poco fa sono stati tutti trasbordati su un altro convoglio per ripartire finalmente. Naturalmente porgiamo le nostre scuse all’utenza per quanto accaduto e valuteremo certamente le cause», aggiunge l'azienda ferroviaria all'emittente di Comano.

