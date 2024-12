I lavori di rimozione FFS

Dopo una fase preparatoria, sono iniziati oggi – sabato – i lavori di rimozione del treno Tilo deragliato a Sigirino il 20 dicembre 2024.

SwissTXT Swisstxt

Lo comunicano le FFS, spiegando che nei prossimi giorni il treno verrà smontato sul posto e poi trasportato in zona Cornaredo con dei trasporti speciali. Lì, le diverse carrozze verranno ulteriormente smontate.

Le cause che hanno portato al deragliamento restano da accertare; i lavori di preparazione e rimozione sono svolti dagli specialisti delle FFS in collaborazione con diverse ditte. Le operazioni dureranno per diversi giorni, avvisano le FFS.