Nuove corse TILO da e per Milano dal 15 settembre
9.9.2025 - 11:38
Il servizio ferroviario fra Ticino e Lombardia sarà potenziato con nuovi collegamenti dal 15 settembre, secondo quanto rende noto TILO in un comunicato di martedì.
In particolare, un treno supplementare partirà da Chiasso alle 4.31 e arriverà a Milano Centrale alle 5.17, dando la possibilità, grazie ai collegamenti ferroviari ad alta velocità, di arrivare ad esempio a Roma poco dopo le 9.00.
Verranno inoltre introdotte corse serali in più da e per la stazione milanese di Porta Garibaldi, prolungando il viaggio del treno in partenza da Lugano alle 21.06.
Sulla via del ritorno il convoglio raggiungerà Mendrisio a mezzanotte e mezza.