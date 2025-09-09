  1. Clienti privati
Collegamenti ferroviari Nuove corse TILO da e per Milano dal 15 settembre

Swisstxt

9.9.2025 - 11:38

Collegamenti trasfrontalieri
Collegamenti trasfrontalieri
tipress

Il servizio ferroviario fra Ticino e Lombardia sarà potenziato con nuovi collegamenti dal 15 settembre, secondo quanto rende noto TILO in un comunicato di martedì.

SwissTXT

09.09.2025, 11:38

09.09.2025, 12:01

In particolare, un treno supplementare partirà da Chiasso alle 4.31 e arriverà a Milano Centrale alle 5.17, dando la possibilità, grazie ai collegamenti ferroviari ad alta velocità, di arrivare ad esempio a Roma poco dopo le 9.00.

Verranno inoltre introdotte corse serali in più da e per la stazione milanese di Porta Garibaldi, prolungando il viaggio del treno in partenza da Lugano alle 21.06.

Sulla via del ritorno il convoglio raggiungerà Mendrisio a mezzanotte e mezza.

