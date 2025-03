Nessun problema in territorio ticinese Tipress

A causa di uno sciopero in Italia, previsto mercoledì 19 marzo dalle 9 alle 17, i collegamenti TILO RE80, S10, S30, S40 e S50 oltreconfine potranno subire delle modifiche alla circolazione. I collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.

Swisstxt

In caso di sospensione dei treni sulla linea S50, i servizi TILO da/per Malpensa aeroporto verranno sostituiti con bus tra Stabio e lo scalo, senza fermate intermedie.

Va precisato che le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00) non saranno coinvolte nello sciopero.

I viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni e sul sito trenord.it.