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Denunciato Dipendente comunale timbrava il cartellino in Italia, poi andava a lavorare in Ticino

SDA

13.5.2026 - 07:52

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
Keystone

Timbrava il cartellino in Italia e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per un'impresa in Ticino. L'uomo, dipendente di una amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato denunciato dalla Guardia di finanza.

Keystone-SDA

13.05.2026, 07:52

13.05.2026, 07:54

Truffa ai danni dello stato e false attestazioni di presenza in servizio le accuse nei suoi confronti al termine di una indagine, coordinata dalla Procura di Varese, e condotta dalle fiamme gialle di Luino, anche attraverso pedinamenti e telecamere di sorveglianza.

Sono 18 le assenze ingiustificate che vengono contestate all'uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, che ha già ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

L'incrocio tra le immagini delle telecamere e i dati telefonici ha consentito ai finanzieri di ricostruire gli spostamenti del dipendente infedele.

L'uomo, secondo l'accusa, raggiungeva il Municipio con un mezzo comunale per registrare la presenza in servizio, lasciava il veicolo nel magazzino dell'ente e con la propria auto raggiungeva la Svizzera, pur risultando formalmente al lavoro.

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