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Degustazioni, ma non solo Cantine Aperte torna in Ticino: oltre 80 cantine aprono le porte

Swisstxt

12.5.2026 - 09:44

Più di 80 cantine ticinesi accolgono il pubblico per Cantine Aperte.
Più di 80 cantine ticinesi accolgono il pubblico per Cantine Aperte.
Keystone

Per due week end di maggio, oltre 80 cantine ticinesi apriranno le loro porte a visitatori, appassionati e turisti in occasione di Cantine Aperte 2026. Tra degustazioni, incontri con i produttori e novità dedicate alla mobilità sostenibile, l'evento celebra ancora una volta il legame tra vino e territorio.

Redazione blue News

12.05.2026, 09:44

12.05.2026, 09:56

Più di 80 cantine del Ticino sono pronte a ricevere il pubblico in occasione di Cantine Aperte, la manifestazione che da 26 anni valorizza il vino e il territorio ticinese.

Il 16 e 17 maggio nel Sottoceneri (Luganese e Mendrisiotto) e il 23 e 24 maggio nel Sopraceneri (Bellinzonese, Locarnese e Valli), aziende vinicole e produttori apriranno le loro porte a visitatori, appassionati e turisti.

L’edizione 2026 porta con sé diverse novità: grazie alla collaborazione con BancaStato, FFS e Comunità Tariffale Arcobaleno, sarà infatti proposta una speciale carta giornaliera al costo di 15 franchi, valida su tutti i mezzi pubblici del Ticino e del Moesano.

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