Più di 80 cantine ticinesi accolgono il pubblico per Cantine Aperte. Keystone

Per due week end di maggio, oltre 80 cantine ticinesi apriranno le loro porte a visitatori, appassionati e turisti in occasione di Cantine Aperte 2026. Tra degustazioni, incontri con i produttori e novità dedicate alla mobilità sostenibile, l'evento celebra ancora una volta il legame tra vino e territorio.

Redazione blue News Swisstxt

Più di 80 cantine del Ticino sono pronte a ricevere il pubblico in occasione di Cantine Aperte, la manifestazione che da 26 anni valorizza il vino e il territorio ticinese.

Il 16 e 17 maggio nel Sottoceneri (Luganese e Mendrisiotto) e il 23 e 24 maggio nel Sopraceneri (Bellinzonese, Locarnese e Valli), aziende vinicole e produttori apriranno le loro porte a visitatori, appassionati e turisti.

L’edizione 2026 porta con sé diverse novità: grazie alla collaborazione con BancaStato, FFS e Comunità Tariffale Arcobaleno, sarà infatti proposta una speciale carta giornaliera al costo di 15 franchi, valida su tutti i mezzi pubblici del Ticino e del Moesano.