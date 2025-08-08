Estesa l'allerta canicola per i prossimi giorni sda

Da domani (sabato) fino a mercoledì prossimo, in Ticino sarà in vigore un’allerta di grado 3. Interessate anche la Romandia e parte del Vallese, dove rimane alto il pericolo d'incendi.

bfi

Come riportato dalla «RSI», da domani, sabato 12 agosto, e fino a mercoledì 13, la Svizzera si prepara a vivere un’ondata di caldo intenso, con temperature che raggiungeranno i 35°C e un livello di umidità tra il 35% e il 50%.

L’allerta di grado 3 riguarda principalmente il Ticino, la Bassa Mesolcina, il Vallese centrale, l’Chablais, il bacino del Lemano e parte dell’Altopiano romando, con le temperature più calde tra domenica pomeriggio e lunedì sera.

Le autorità raccomandano di idratarsi, preferire cibi freschi, evitare sforzi nelle ore più calde e mantenere le abitazioni fresche, oscurando le finestre e arieggiando di notte.

Pericolo d'incendi in Vallese

Contemporaneamente, il Vallese è in allerta per il forte pericolo di incendi boschivi, con un livello massimo di rischio 5 in alcune zone come la valle di Visp e il Nord del Sempione.

Le alte temperature e le condizioni di secchezza aumentano il rischio di incendi difficilmente estinguibili, con possibili propagazioni estese.

Altre aree vallesi sono sotto allerta livello 4, mentre nel resto della Svizzera il rischio di incendi boschivi rimane basso o moderato.