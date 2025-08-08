  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Meteo Torna il grande caldo: allerta di grado 3 in Ticino e bassa Mesolcina, alto rischio d'incendi in Vallese

bfi

8.8.2025

Estesa l'allerta canicola per i prossimi giorni
Estesa l'allerta canicola per i prossimi giorni
sda

Da domani (sabato) fino a mercoledì prossimo, in Ticino sarà in vigore un’allerta di grado 3. Interessate anche la Romandia e parte del Vallese, dove rimane alto il pericolo d'incendi.

08.08.2025, 18:49

Come riportato dalla «RSI», da domani, sabato 12 agosto, e fino a mercoledì 13, la Svizzera si prepara a vivere un’ondata di caldo intenso, con temperature che raggiungeranno i 35°C e un livello di umidità tra il 35% e il 50%.

L’allerta di grado 3 riguarda principalmente il Ticino, la Bassa Mesolcina, il Vallese centrale, l’Chablais, il bacino del Lemano e parte dell’Altopiano romando, con le temperature più calde tra domenica pomeriggio e lunedì sera.

Le autorità raccomandano di idratarsi, preferire cibi freschi, evitare sforzi nelle ore più calde e mantenere le abitazioni fresche, oscurando le finestre e arieggiando di notte.

Pericolo d'incendi in Vallese

Contemporaneamente, il Vallese è in allerta per il forte pericolo di incendi boschivi, con un livello massimo di rischio 5 in alcune zone come la valle di Visp e il Nord del Sempione.

Le alte temperature e le condizioni di secchezza aumentano il rischio di incendi difficilmente estinguibili, con possibili propagazioni estese.

Altre aree vallesi sono sotto allerta livello 4, mentre nel resto della Svizzera il rischio di incendi boschivi rimane basso o moderato.

I più letti

Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Madrisa Solar prende forma

Altre notizie

Isole private. Ivanka Trump e il marito sborsano oltre un miliardo per un isola albanese. Ecco dove

Isole privateIvanka Trump e il marito sborsano oltre un miliardo per un isola albanese. Ecco dove

La disputa degenera. Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

La disputa degeneraGli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

Astronomia. Tornano le stelle cadenti, ecco quando è previsto il picco

AstronomiaTornano le stelle cadenti, ecco quando è previsto il picco

Biodiversità. A Neuchâtel riscoperto il tritone crestato nella Grande Cariçaie, si dava estinto da 20 anni

BiodiversitàA Neuchâtel riscoperto il tritone crestato nella Grande Cariçaie, si dava estinto da 20 anni