MeteoSvizzera emana un’allerta di grado 3 (pericolo marcato) a causa del caldo afoso che interesserà gran parte del Cantone da domenica a venerdì prossimi.

Il gran caldo è di ritorno in Ticino: MeteoSvizzera ha infatti diramato oggi, venerdì, un’allerta canicola valida per gran parte del territorio cantonale.

L’allarme, di grado 3 su una scala di 5, è valido a partire da mezzogiorno di domenica 13 agosto fino alla sera del venerdì 18 e interessa le zone al di sotto dei 600 metri. Sono previste temperature fino a 32 gradi.

Lunedì sono previsti temporali che dovrebbero ridare un po’ di sollievo, ma per un periodo di tempo limitato. Dopodiché la colonnina del mercurio tornerà a salire.

Perché un'allerta canicola?

Sul suo sito, MeteoSvizzera informa che a partire dal fine settimana i venti in quota roteranno a ovest-sudovest, e faranno così «affluire aria progressivamente più calda e umida».

Poi spiega perché si è lanciata l'allerta canicola: «Le massime saliranno solo di poco, con valori fra i 30 e i 32 gradi, ma il rialzo delle minime notturne determinerà un superamento delle soglie di canicola a partire da domenica».

Precisa poi che «alle basse quote del Sud delle Alpi le minime saranno attorno ai 18 gradi nel fondovalle e nelle pianure, mentre nelle regioni urbane e collinari resteranno in generale sopra i 20 gradi, anche se non di molto».

Per ora non è ancora possibile determinare la durata esatta della situazione canicolare, prevista, come detto, fino a venerdì prossimo, ma «non si esclude di doverla prolungare».

MeteoSvizzera annuncia che verrà resa nota la nuova previsione sabato.

