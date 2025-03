Il toro scappato dal macello Foto FB

A Oggiono, un toro scappato dal macello ha travolto una donna mentre andava a prendere il figlio a scuola. L'animale è stato successivamente abbattuto dalle autorità.

Hai fretta? blue News riassume per te Momenti di panico, mercoledì 19 marzo, a Oggiono, in provincia di Lecco.

Un toro di circa 400 kg è fuggito dal macello e durante la sua folle corsa per il Paese ha travolto una donna, che stava andando a prendere suo figlio a scuola.

Le autorità hanno rapidamente delimitato l'area ed evacuato la vicina scuola materna per garantire la sicurezza pubblica.

Nonostante i tentativi di catturare il toro, si è reso necessario abbatterlo per evitare ulteriori pericoli. Mostra di più

Momenti di panico ieri, mercoledì 19 marzo, a Oggiono, in provincia di Lecco. Un toro di circa 400 kg è fuggito dal macello e durante la sua folle corsa per il Paese ha travolto una 43enne.

Lo riporta, tra gli altri, il portale «Leggo.it», stando al quale la donna stava andando a prendere suo figlio a scuola quando è stata colpita dall'animale. Immediato l'intervento dei volontari Croce di San Nicolò che l'hanno soccorsa e in seguito trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia provinciale, di quella locale e i carabinieri di Merate. Le autorità hanno rapidamente delimitato l'area ed evacuato la vicina scuola materna per garantire la sicurezza pubblica. Nonostante i tentativi di catturare il toro, si è reso necessario abbatterlo per evitare ulteriori pericoli.

La presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, insieme al consigliere delegato Simone Brigatti, ha espresso gratitudine per l'efficace collaborazione tra le forze di sicurezza che ha permesso di gestire la situazione critica: «Il nostro pensiero va alla donna ferita».

Le immagini dell'incidente sono state condivise sul gruppo Facebook «Sei di Oggiono se...», documentando l'accaduto e la risposta delle autorità.

LA redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.