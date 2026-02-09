  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fatto di sangue Dietro il delitto di Bellinzona c'è una storia di tossicodipendenza

Swisstxt

9.2.2026 - 18:08

Foto d'archivio
Foto d'archivio
©Ti-Press / Ti-Press

Ci sono novità in merito al contesto in cui è maturato il delitto di Bellinzona, il 28 gennaio.

Igor Sertori

09.02.2026, 18:08

09.02.2026, 18:27

Il 61enne è ancora grave. Fatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Il 61enne è ancora graveFatto di sangue a Bellinzona, la donna e l'uomo sono stati aggrediti con un'arma da taglio

Un quadro segnato dalla tossicodipendenza del 24enne, che ha ucciso la madre a coltellate e ferito gravemente il compagno della donna.

Il giovane era stato recentemente dimesso dalla struttura sanitaria che lo aveva preso in carico, con la prescrizione di una terapia farmacologica successivamente interrotta di sua iniziativa.

Preoccupata per la situazione, un’amica si era rivolta ai genitori, sollecitando un loro intervento per convincerlo ad accettare un nuovo ricovero. Per questo motivo, la sera del 27, i genitori si sono recati nell’abitazione del figlio.

Secondo la RSI, il compagno della vittima ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto in seguito, mentre il 24enne ha parlato di «allucinazioni».

Appena possibile il giovane verrà trasferito alla Farera. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva per tre mesi. I reati ipotizzati sono quelli di assassinio e di tentato omicidio intenzionale.

Sempre secondo la RSI sarà il dottor Markus Weinmann a doversi esprimere sullo stato di salute del 24enne, come pure sull'aspetto della scemata imputabilità e in merito al rischio di recidiva. 

I più letti

Grimaud conquista l'oro, ma l'esperto della SRF s'infuria con la giuria: «Che porcheria!»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Prima reazione della Vonn dopo la caduta, Von Allmen scrive la storia, Gremaud di nuovo oro
Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
«Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport

Altre notizie

News. Rissa nell'autosilo, chiesto il carcere

NewsRissa nell'autosilo, chiesto il carcere

Grigioni. Ucciso un lupo in Valposchiavo, denunciato un cacciatore

GrigioniUcciso un lupo in Valposchiavo, denunciato un cacciatore

Ticino. Federico Peter nuovo medico cantonale aggiunto

TicinoFederico Peter nuovo medico cantonale aggiunto