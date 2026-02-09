Un quadro segnato dalla tossicodipendenza del 24enne, che ha ucciso la madre a coltellate e ferito gravemente il compagno della donna.
Il giovane era stato recentemente dimesso dalla struttura sanitaria che lo aveva preso in carico, con la prescrizione di una terapia farmacologica successivamente interrotta di sua iniziativa.
Preoccupata per la situazione, un’amica si era rivolta ai genitori, sollecitando un loro intervento per convincerlo ad accettare un nuovo ricovero. Per questo motivo, la sera del 27, i genitori si sono recati nell’abitazione del figlio.
Secondo la RSI, il compagno della vittima ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto in seguito, mentre il 24enne ha parlato di «allucinazioni».
Appena possibile il giovane verrà trasferito alla Farera. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva per tre mesi. I reati ipotizzati sono quelli di assassinio e di tentato omicidio intenzionale.
Sempre secondo la RSI sarà il dottor Markus Weinmann a doversi esprimere sullo stato di salute del 24enne, come pure sull'aspetto della scemata imputabilità e in merito al rischio di recidiva.