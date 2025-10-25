  1. Clienti privati
Trasporti TPL festeggia 25 anni di vita e apre le porte alla sua rimessa

Swisstxt

25.10.2025 - 16:43

Un momento della manifestazione
TPL
TPL

In occasione del suo 25° anniversario, Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) ha aperto al pubblico a Pregassona le porte della Rimessa, trasformandola in un vivace punto d'incontro.

SwissTXT

25.10.2025, 16:43

25.10.2025, 16:45

Il Direttore, Ing. Roberto Ferroni, ha ripercorso la storia dell'azienda, ringraziando la comunità e i collaboratori.

Gli stand hanno permesso ai visitatori di esplorare la storia di TPL, provare un simulatore di guida e decorare un bus. Grande interesse ha suscitato il nuovo bus elettrico, presto in servizio sulla prima linea completamente elettrificata della città.

L'incontro ha incentivato l’uso del trasporto pubblico e promosso una mobilità più responsabile.

