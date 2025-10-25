TrasportiTPL festeggia 25 anni di vita e apre le porte alla sua rimessa
25.10.2025 - 16:43
In occasione del suo 25° anniversario, Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) ha aperto al pubblico a Pregassona le porte della Rimessa, trasformandola in un vivace punto d'incontro.
Il Direttore, Ing. Roberto Ferroni, ha ripercorso la storia dell'azienda, ringraziando la comunità e i collaboratori.
Gli stand hanno permesso ai visitatori di esplorare la storia di TPL, provare un simulatore di guida e decorare un bus. Grande interesse ha suscitato il nuovo bus elettrico, presto in servizio sulla prima linea completamente elettrificata della città.
L'incontro ha incentivato l’uso del trasporto pubblico e promosso una mobilità più responsabile.