Il 2024 della TPL è stato un anno di consolidamento e transizione, segnato da progetti rilevanti e numeri in crescita.

L’assemblea generale, andata in scena mercoledì nella sala del Consiglio di comunale di Lugano, ha approvato il rendiconto, evidenziando l’elettrificazione della Linea 5 come progetto di punta: 8 nuovi autobus elettrici entreranno in servizio a dicembre 2025.

Il direttore Roberto Ferroni ha presentato dati positivi: oltre 16,3 milioni di passeggeri (+5,3% rispetto al 2023), con aumenti del 5,85% per la rete bus e del 2,75% per la funicolare.

L’esercizio si è chiuso con un utile netto di 422’895 franchi.